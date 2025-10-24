Нижегородский аэропорт перейдет на осенне-зимнее расписание с 26 октября

Полетная программа из столицы Приволжья будет представлена 18 направлениями, большинство из них — 12 — рейсы внутри страны. Пассажиры также смогут отправиться по шести зарубежным маршрутам. В расписании представлены полеты в Анталию, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.