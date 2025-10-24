Ричмонд
Нижегородский аэропорт перейдет на осенне-зимнее расписание с 26 октября

Аэропорт будет работать по этому графику до 28 марта.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова начнет работать по осенне-зимнему расписанию с 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Полетная программа из столицы Приволжья будет представлена 18 направлениями, большинство из них — 12 — рейсы внутри страны. Пассажиры также смогут отправиться по шести зарубежным маршрутам. В расписании представлены полеты в Анталию, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Известно, что по такому графику авиаузел Нижнего Новгорода будет работать до 28 марта 2026 года.

Ранее мы писали, что судно «Спутник» откроет зимнюю навигацию по Волге в Нижегородской области.