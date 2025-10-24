«Упущение в законе»: в Литве не смогли оштрафовать русскоязычного робота-мойщика

Государственная языковая инспекция Литвы не смогла оштрафовать ретейлера Norfa за робота-мойщика, говорящего по-русски. Об этом пишет Delfi со ссылкой на представителя ведомства.
Жители Вильнюса обратились с жалобой на уборочную машину, озвучивавшую сообщения на русском языке. По их мнению, такое оповещение нарушает законодательство.
Однако в Государственной языковой инспекции Литвы пояснили, что требования распространяются исключительно на публичные надписи — они обязаны быть выполнены на литовском языке. Ограничений на остальные сообщения законом не предусмотрено.
Тем не менее представители магазина сообщили, что уже «устранили проблему».
— Это такое упущение в законе, — заявил представитель ведомства Арунас Дамбраускас в беседе с изданием.
Бывший глава Министерства обороны Литвы, председатель консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас заявил, что необходимо обязать иностранцев в республике, претендующих на продление временного вида на жительство, учить государственный язык.
Вместе с тем живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.