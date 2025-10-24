Багреева: Москва сэкономила 28 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

Напомним, что экспертиза начальной максимальной цены контрактов (договоров) проводится в Москве для контрактов суммой более 30 млн рублей, если закупка проводится по федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) и для договоров с начальной ценой от 50 млн рублей, если закупка проводится по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Ее проводит городской департамент экономической политики и развития (кроме закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам).