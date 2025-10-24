Багреева: Москва сэкономила 28 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

В третьем квартале 2025 года Москва сэкономила почти 28,5 млрд рублей с использованием технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), которые заключаются для нужд московских заказчиков в системе госзакупок, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что экспертиза цен госзакупок позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен.
«За девять месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,8 тыс. заключений. Заявленная сумма закупок составила 1,18 трлн рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 28,49 млрд рублей бюджетных средств», — рассказала Багреева.
Всего за почти 11 лет — с 2015 года и по конец сентября 2025 года в Москве выдали более 47 тыс. экспертных заключений по госзакупкам общей суммой свыше 10 трлн рублей, экономия города за это время, по словам Багреевой, составила около 558 млрд рублей.
Напомним, что экспертиза начальной максимальной цены контрактов (договоров) проводится в Москве для контрактов суммой более 30 млн рублей, если закупка проводится по федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) и для договоров с начальной ценой от 50 млн рублей, если закупка проводится по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Ее проводит городской департамент экономической политики и развития (кроме закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам).