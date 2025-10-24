Мошенники начали угрожать россиянам статьей за «разглашение личных данных»

В России мошенники начали использовать новую, тщательно продуманную схему обмана, основанную на запугивании граждан уголовной ответственностью за «разглашение личных данных». Об этом сообщил директор сервиса по защите от спам-звонков одного из отечественных операторов связи Андрей Бийчук в беседе с «ТАСС».
По его словам, афера построена по многоступенчатому сценарию. Всё начинается с телефонного звонка якобы от сотрудника Пенсионного фонда, который просит уточнить или подтвердить паспортные данные «для сверки».
Уже на следующий день жертве звонят люди, представляющиеся «правоохранителями». Они сообщают, что передача личной информации третьим лицам якобы является уголовным преступлением, однако сразу предлагают «помощь» — обещают оформить потерпевшему статус пострадавшего, если он внесёт определённую сумму.
Как пояснил Бийчук, преступники действуют организованно и заранее продумывают все детали. Потерпевшему направляют подробные инструкции: просят снять деньги с банковского счёта якобы для оформления декларации, а затем передать наличные «специальному курьеру». При этом на каждом этапе злоумышленники контролируют действия жертвы, не давая ей времени на размышления.
Эксперт отметил, что новая схема отличается высоким уровнем психологического давления и продуманной логикой, создающей у человека иллюзию законности происходящего.
