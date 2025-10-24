Ричмонд
КАМАЗ объявил о возвращении к пятидневной рабочей неделе

О работе КАМАЗа в декабре решение на данный момент не принято.

Источник: Комсомольская правда

Компания КАМАЗ объявила о возвращении к стандартному графику работы. Генеральный директор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин отменил приказ о неполной неделе после заседания финансового комитета. Там обсудили обеспечение производства заказами и план на ноябрь.

С 10 ноября, после праздников, сотрудники вернутся к пятидневке. На том же заседании оценили декабрь. Предварительно там тоже планируют пятидневный режим. Но окончательное решение примут на финкомитете в конце ноября, когда проанализируют загрузку производства.

Ранее руководство КАМАЗа запретило работникам приносить на завод в Набережных Челнах еду из магазинов. Это сделали из-за рисков диверсий на фоне специальной военной операции. Ограничения коснулись пищи из магазина и даже заказной продукции, поэтому работники могли приходить только с домашней едой.