В Дуванском районе Башкирии высадили 4 тысячи сеянцев ели

«Каждое посаженное дерево — это наш вклад в экологическое благополучие следующих поколений. Мы не просто выполняем плановые показатели, мы восстанавливаем леса, которые будут радовать наших детей и внуков. Хочется поблагодарить всех участников за их труд и искреннюю любовь к природе родного края», — отметил директор Дуванского лесхоза Гарей Галлямов.