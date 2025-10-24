В Дуванском районе Башкирии высадили 4 тысячи сеянцев ели

Участники акции «Сохраним лес», которая проходит при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», высадили в Дуванском районе Республики Башкортостан 4 тысячи сеянцев ели. Об этом сообщили в районной администрации.
Работы провели на площади в 1 гектар. В мероприятии участвовали сотрудники лесхоза и местного лесничества.
«Каждое посаженное дерево — это наш вклад в экологическое благополучие следующих поколений. Мы не просто выполняем плановые показатели, мы восстанавливаем леса, которые будут радовать наших детей и внуков. Хочется поблагодарить всех участников за их труд и искреннюю любовь к природе родного края», — отметил директор Дуванского лесхоза Гарей Галлямов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.