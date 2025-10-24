Стикеры о поведении на эскалаторе появились на пересадочном узле «Комсомольская»

«Метро стало первым видом городского транспорта столицы, где по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы в 2022 году начали размещать информационные материалы в новом формате — с наглядными иллюстрациями и простым текстом. Сегодня более 260 тыс. таких материалов можно встретить на станциях, пересадках и в поездах метро. Мы видим положительный эффект после их внедрения, поэтому решили сделать дополнительные стикеры именно о правилах пользования эскалаторами», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.