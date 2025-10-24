Стикеры о поведении на эскалаторе появились на пересадочном узле «Комсомольская»

«Безопасность на эскалаторе — это просто. Разместили акцентные стикеры на эскалаторах и стойки перед ними. Вы можете их увидеть на одном из самых востребованных пересадочных узлов — “Комсомольская”, где находятся крупные железнодорожные вокзалы, переходы на МЦД и линии метро, а еще много пассажиров с чемоданами», — говорится в материале.
В пресс-службе подчеркнули, что во время поездки на эскалаторе нужно держаться за поручни, приподнимать длинную одежду, не оставлять багаж без присмотра, держать детей за руки или на руках.
«Метро стало первым видом городского транспорта столицы, где по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы в 2022 году начали размещать информационные материалы в новом формате — с наглядными иллюстрациями и простым текстом. Сегодня более 260 тыс. таких материалов можно встретить на станциях, пересадках и в поездах метро. Мы видим положительный эффект после их внедрения, поэтому решили сделать дополнительные стикеры именно о правилах пользования эскалаторами», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.