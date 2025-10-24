Рядовой Александр Борголов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

«За ленточку» отправился 25 марта 2024, подписав контракт. Был тяжело ранен, полгода провел в госпитале. Восстановившись, вновь отправился на задание. Рядовой, командир мотострелкового отделения мотострелкового взвода МР МБ с 11 января 2025 года считался пропавшим без вести. Все это время родные верили, что он жив, но в октябре поступила скорбная весть — Александр Борголов пал при выполнении боевого задания. Ему было 43 года.