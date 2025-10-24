Ричмонд
Mash: Россияне начали заказывать диджеев на поминки

Так, чаще всего на поминках ставят песни «Como Estais Amigos» от Iron Maiden, «Я хочу быть с тобой» от Nautilus Pompilius, «Девятый день» группы «Черный кофе», а также заставку из фильма «Реквием по мечте».

Стоимость диджея на похороны начинается от 50 тысяч рублей. При этом с них берут подписку о неразглашении, а также отбирают телефоны и заклеивают камеры телефонов.

Как рассказал DJ Padre в беседе с источником, на поминки его зовут для создания траурной атмосферы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что будущим матерям в роддоме Тюмени предлагают рожать с музыкальным сопровождением: работники медицинского учреждения составили целый плейлист для важного события. В нем были и песни «Любэ».

Более того, группы в социальных сетях о жизни Балашихи также распространили информацию о том, что в городском роддоме будущим мамам предоставляют необычную услугу: процесс может проходить под песни Михаила Боярского, Анны Асти, Rammstein и «Короля и Шута».