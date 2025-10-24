Ричмонд
Бельгия выступила против конфискации активов России: главной причиной стал страх

Премьер Бельгии де Вевер: Россия может потребовать свои деньги обратно.

Источник: Комсомольская правда

Бельгия заблокировала идею Евросоюза по использованию замороженных российских активов. Причина — страх перед ответными шагами Москвы и риском, что Брюсселю придется в одиночку возвращать деньги России. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер после саммита ЕС.

Де Вевер отметил, что если Россия потребует вернуть средства, то их нужно будет отдать сразу. Он спросил у лидеров других стран ЕС, кто возьмет на себя такие обязательства, но ясного ответа не получил. По его словам, коллеги не проявили энтузиазма.

Агентство AP сообщает, что Бельгия боится, что российские контрмеры затронут только ее. Де Вевер подчеркнул, что страна небольшая, а удары могут быть сильными. Премьер добавил, что если ЕС решит помочь Украине, то все государства союза должны действовать совместно.

Ранее Евросоюз перенес решение о конфискации российских активов на декабрьский саммит. Politico указывает, что причиной стала именно позиция Бельгии. В итоговом заявлении по репарационному кредиту прорыва не произошло. Еврокомиссии лишь поручили подготовить новые предложения к декабрю.

