Призывал навредить России: 20-летний парень организовал в интернете агитацию против своей страны

По данным правоохранительных органов, в минувшем феврале парень создал канал в мессенджере и начал в нем размещать видеосообщения с призывами к деятельности против вооруженных сил, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации, а также с побуждениями поддержать вооруженные силы недружественного государства.