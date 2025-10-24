Призывал навредить России: 20-летний парень организовал в интернете агитацию против своей страны

В Башкирии силовики задержали 20-летнего жителя Ишимбая. Подробности рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.
По данным правоохранительных органов, в минувшем феврале парень создал канал в мессенджере и начал в нем размещать видеосообщения с призывами к деятельности против вооруженных сил, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации, а также с побуждениями поддержать вооруженные силы недружественного государства.
Молодой ишимбайца задержали в ходе совместной операции сотрудников СК, Росгвардии и Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии. При обыске у парня изъяли мобильный телефон, системный блок компьютера, металлическое приспособление для курения и гашиш.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Сейчас он находится под стражей.
— За осуществление деятельности, направленной против безопасности государства законодательством предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16 лет, — предупредили в Следкоме.
