Призывал навредить России: 20-летний парень организовал в интернете агитацию против своей страны

20-летнего жителя Башкирии задержали за призывы навредить России.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии силовики задержали 20-летнего жителя Ишимбая. Подробности рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.

По данным правоохранительных органов, в минувшем феврале парень создал канал в мессенджере и начал в нем размещать видеосообщения с призывами к деятельности против вооруженных сил, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации, а также с побуждениями поддержать вооруженные силы недружественного государства.

Молодой ишимбайца задержали в ходе совместной операции сотрудников СК, Росгвардии и Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии. При обыске у парня изъяли мобильный телефон, системный блок компьютера, металлическое приспособление для курения и гашиш.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Сейчас он находится под стражей.

— За осуществление деятельности, направленной против безопасности государства законодательством предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16 лет, — предупредили в Следкоме.

