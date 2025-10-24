Ричмонд
Стала известна причина смерти актера из «Глухаря» и «Апостола» Паникова​

Смерть Анатолия Паникова стала для всех неожиданностью, отметила супруга актера Екатерина. Он никогда не жаловался на здоровье.

Источник: Аргументы и факты

Режиссер, продюсер, актер и телеведущий Анатолий Паников скончался от сердечной недостаточности, сообщила aif.ru его супруга Екатерина.

Напомним, Паников умер в Москве на 67-м году жизни.

«Возможной причиной смерти Анатолия Ивановича стала сердечная недостаточность», — сказала Екатерина.

Уход из жизни Паникова для всех стал неожиданностью, ударом, отметила собеседница aif.ru.

«Он был абсолютно здоровым, энергичным, позитивным человеком, никогда не жаловался на здоровье. Никто не ожидал его кончины», — поделилась Екатерина.

Анатолий Паников был руководителем представительства Союза кинематографистов РФ в Тюменской области, работал в ведущих театрах СССР, снимался в кино. На киноэкранах Паников отметился ролями в проектах «Рейс 222», «След», «Глухарь», «Паутина», «Час Волкова», «Пятницкий», «Апостол» и других.

Паников скончался 16 октября, прощание с ним состоялось 19 октября в Тюмени.