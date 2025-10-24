Эксперты обнаружили в популярных БАД превышение нормы по веществам в 12 раз

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании обнаружили, что в популярных биологически активных добавках (БАД), которые преимущественно продаются онлайн в Британии и США, но поставляются и в другие страны, количество заявленных веществ превышает норму в 12 раз, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что специалисты проверили химический состав БАД с витамином D. Оказалось, что в добавках содержится 1250 микрограммов вещества, хотя ежедневная норма — 10 микрограммов, максимальная безопасная доза для организма в стуки — 100 микрограммов.
«Шокирует, что добавки, содержащие потенциально опасные дозы популярных витаминов и минералов, так легко доступны в интернете. Прием дозы этих витаминов и минералов в количестве, превышающем рекомендуемую, связан с некоторыми действительно вредными побочными эффектами, такими как повреждение печени и ослабление костей», — прокомментировала результаты глава отдела продовольственной политики службы, проводившей исследование, Сью Дэвис.
Она призвала не принимать БАД, которые не прошли проверку, а также согласовывать любое употребление лекарств и добавок с лечащим врачом.
