Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 4 медали в соревнованиях по легкой атлетике

В очередной соревновательный день Азиатских юношеских игр узбекские легкоатлеты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистанцы завоевали четыре медали в очередной день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает пресс-служба НОК.

Накануне спортсмены приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике.

«Делегация Узбекистана завоевала очередные медали на III Азиатских юношеских играх. Сегодня в соревнованиях по легкой атлетике наши спортсмены Назмина Рахимжонова, Мухаммадазиз Носиров, Шахзодбек Холмуродов и Шодиёна Рахмонова поднялись на пьедестал почета», — говорится в сообщении.

Золото медаль завоевала Назмина Рахимжонова, показав лучший результат в беге на дистанции 1 500 метров.

Серебряные медали выиграли Мухаммадазиз Носиров в метании молота и Шахзодбек Холмуродов в тройном прыжке.

Бронзу в копилку сборной принесла Шодиёна Рахмонова, занявшая третье место в беге на 100 метров с препятствиями.

III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.