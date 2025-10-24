Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 4 медали в соревнованиях по легкой атлетике

«Делегация Узбекистана завоевала очередные медали на III Азиатских юношеских играх. Сегодня в соревнованиях по легкой атлетике наши спортсмены Назмина Рахимжонова, Мухаммадазиз Носиров, Шахзодбек Холмуродов и Шодиёна Рахмонова поднялись на пьедестал почета», — говорится в сообщении.