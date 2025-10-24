Орский перинатальный центр получил новое медицинское оборудование

Перинатальный центр города Орска в Оренбургской области получил центральную станцию анестезиологических мониторов при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новое оборудование позволяет врачам непрерывно отслеживать жизненно важные показатели новорожденного. Благодаря этому аппарату специалисты могут получать данные о состоянии ребенка в режиме реального времени, оперативно реагируя на любые изменения и предотвращая возможные осложнения.
Напомним, что ранее в Орский перинатальный центр поступили шесть новых реанимационных систем для новорожденных. Аппараты оснащены передовыми технологиями мониторинга жизненно важных функций организма младенца.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.