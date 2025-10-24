Ричмонд
Путин поздравил спецназ ВС РФ с 75-летием образования

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 октября, поздравил спецназ Вооруженных сил России (ВС РФ) с 75-летием образования. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

— За эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы Отечества, с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников. В вашей героической биографии — доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других «горячих точках», нейтрализация международных террористов, — говорится в поздравлении.

Президент добавил, что россияне гордятся подвигами спецназовцев. Путин также поблагодарил личный состав за службу РФ и верность присяге.

22 октября Владимир Путин приехал в театр «Мастерская 12», чтобы лично поздравить российского режиссера Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем. Он также наградил артиста орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

19 октября Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. По словам российского лидера, ему приятно видеть, как праздник, посвященный роли отца в воспитании детей и в жизни каждого человека, получает широкую общественную поддержку.