Путин поздравил спецназ ВС РФ с 75-летием образования

— За эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы Отечества, с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников. В вашей героической биографии — доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других «горячих точках», нейтрализация международных террористов, — говорится в поздравлении.