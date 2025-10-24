Участник КВН из «Сборной Пятигорска» Козмопулос скончался от онкологии

Участник «Клуба веселых и находчивых» из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет он онкологии. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил Shot.
Юморист умер за неделю до 45-го дня рождения в больнице Минеральных Вод.
Отмечается, что в 29 лет Козмопулос начал стремительно терять зрение и слух, однако врачи длительное время не могли выявить опухоль в его мозге. После серии операций ему удалось частично восстановить зрение, но слух он утратил полностью, передает Telegram-канал.