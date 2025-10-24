Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник КВН из «Сборной Пятигорска» Козмопулос скончался от онкологии

Участник «Клуба веселых и находчивых» из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет он онкологии. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил Shot.

Участник «Клуба веселых и находчивых» из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет он онкологии. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил Shot.

Юморист умер за неделю до 45-го дня рождения в больнице Минеральных Вод.

Отмечается, что в 29 лет Козмопулос начал стремительно терять зрение и слух, однако врачи длительное время не могли выявить опухоль в его мозге. После серии операций ему удалось частично восстановить зрение, но слух он утратил полностью, передает Telegram-канал.