Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водители из Узбекистана смогут работать таксистами в Дубае

Vaib.uz (Узбекистан. 24 октября). Одна из крупных компаний Объединённых Арабских Эмиратов рассматривает возможность трудоустройства квалифицированных водителей из Узбекистана. На днях сотрудники Генерального консульства Узбекистана в ОАЭ провели переговоры с главой Dubai Taxi Company Саидом Амином Абдурахманом, сообщает информационное агентство «Дунё» при МИД.

Источник: Vaib.Uz

На встрече основное внимание было уделено вопросам обеспечения достойной и легальной занятости для узбекских водителей, а также созданию прозрачных условий работы в Дубае.

Саид Амин Абдурахман заявил о готовности оказывать юридическую поддержку в процессе привлечения опытных водителей из Узбекистана и отметил интерес к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере трудовой миграции.

«На первом этапе мы можем привлечь к работе в нашей компании около 200 граждан Узбекистана в качестве водителей такси. Если их труд окажется эффективным, в будущем возможно дополнительное трудоустройство ещё порядка 500 узбекистанских водителей», — подчеркнул глава Dubai Taxi Company.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить диалог и совместно проработать следующие этапы сотрудничества между Агентством по миграции Узбекистана и Dubai Taxi Company PJSC. Речь идёт о создании новых возможностей для легального трудоустройства и повышении защиты прав трудовых мигрантов из Узбекистана в ОАЭ.