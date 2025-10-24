Водители из Узбекистана смогут работать таксистами в Дубае

На встрече основное внимание было уделено вопросам обеспечения достойной и легальной занятости для узбекских водителей, а также созданию прозрачных условий работы в Дубае.
Саид Амин Абдурахман заявил о готовности оказывать юридическую поддержку в процессе привлечения опытных водителей из Узбекистана и отметил интерес к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере трудовой миграции.
«На первом этапе мы можем привлечь к работе в нашей компании около 200 граждан Узбекистана в качестве водителей такси. Если их труд окажется эффективным, в будущем возможно дополнительное трудоустройство ещё порядка 500 узбекистанских водителей», — подчеркнул глава Dubai Taxi Company.
По итогам переговоров стороны договорились продолжить диалог и совместно проработать следующие этапы сотрудничества между Агентством по миграции Узбекистана и Dubai Taxi Company PJSC. Речь идёт о создании новых возможностей для легального трудоустройства и повышении защиты прав трудовых мигрантов из Узбекистана в ОАЭ.