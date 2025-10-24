Умер звезда команды КВН «Сборная Пятигорска» Козмопулос

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Козмопулос умер в одной из больниц Минеральных Вод.
Проблемы со здоровьем у Козмопулоса начались в возрасте 29 лет, когда он стал терять слух и зрение. Долгое время врачи не могли поставить диагноз, но позже оказалось, что причиной ухудшения состояния была опухоль головного мозга. Проведенные операции помогли частично восстановить зрение, однако слух вернуть не удалось, сообщается в материале.
Артист также известен по роли в «Самом лучшем фильме».