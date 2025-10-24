Власти Новосибирска утвердили график подготовки к Новому году

Несмотря на то, что программа мероприятий пока находится в разработке, ключевые даты уже известны. Согласно утвержденному графику, улицу Ленина сделают пешеходной на период с 10 ноября 2025 года по 10 февраля 2026 года. Монтаж праздничной иллюминации запланирован на 10—30 ноября . Новогодняя инфраструктура будет работать для горожан с 1 декабря по 31 января, а демонтаж конструкций проведут с 1 по 10 февраля.