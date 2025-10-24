Власти Новосибирска утвердили график подготовки к Новому году

«Оформление городских пространств будет проводиться с использованием имеющихся запасов иллюминации. Закупка новых украшений для улицы Ленина, Театрального и Первомайского скверов продлится до 1 декабря», — цитирует Горсайт администрацию города.
Несмотря на то, что программа мероприятий пока находится в разработке, ключевые даты уже известны. Согласно утвержденному графику, улицу Ленина сделают пешеходной на период с 10 ноября 2025 года по 10 февраля 2026 года. Монтаж праздничной иллюминации запланирован на
Полная программа новогодних мероприятий будет представлена позднее на первом заседании оргкомитета по подготовке к празднованию.
Напомним, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Бронирование праздничных туров на эти даты уже идет полным ходом. Для любителей заграничного отдыха есть много бюджетных вариантов.