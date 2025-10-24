В Чебоксарском округе высадили 4,5 тысячи деревьев

Экологическая акция прошла на территории Чебоксарского округа при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники высадили 4,5 тысячи деревьев, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
Мероприятие посетили более 80 человек, люди приходили семьями, а также целыми учебными и трудовыми коллективами. Работы провели на площади 3 гектара.
«Они не просто посадили деревья, а вместе заложили основу для зеленого, экологически благополучного будущего. Кроме того, этот пример заряжает и других на активные действия, а также постепенно формирует у подрастающего поколения экологическое сознание», — добавили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.