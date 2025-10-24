Синоптик Тишковец рассказал, когда погода в Москве вернется к норме

В последнюю неделю октября температура в Москве вернётся к климатической норме. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Заключительная неделя октября пройдет в условиях ненастной циклонической деятельности и постепенного понижения температурного фона до многолетней нормы», — уточнил метеоролог, его слова приводит РИА Новости.
По словам Тишковца, к первым выходным ноября погода улучшится, начнется подготовка атмосферы к предзимью.
Ранее он сообщил о первых заморозках в Ростовской области.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.