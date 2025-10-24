Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Тишковец рассказал, когда погода в Москве вернется к норме

В последнюю неделю октября температура в Москве вернётся к климатической норме.

В последнюю неделю октября температура в Москве вернётся к климатической норме. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заключительная неделя октября пройдет в условиях ненастной циклонической деятельности и постепенного понижения температурного фона до многолетней нормы», — уточнил метеоролог, его слова приводит РИА Новости.

По словам Тишковца, к первым выходным ноября погода улучшится, начнется подготовка атмосферы к предзимью.

Ранее он сообщил о первых заморозках в Ростовской области.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.