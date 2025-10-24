Бездомные собаки в приютах Приморья будут содержаться дольше 21 дня

В Приморье планируется увеличить срок содержания бездомных собак в специализированных приютах для проведения всех необходимых ветеринарных процедур, включая вакцинацию и ревакцинацию от бешенства и других заболеваний. Ранее срок содержания составлял 21 день, теперь он будет увеличен, чтобы повысить шансы на нахождение новых хозяев.
Как сообщает РБК Приморье со ссылкой на слова председателя комитета Заксобрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, изменения не потребуют дополнительного финансирования из регионального бюджета, поскольку в период с 2026 по 2028 год планируется существенное сокращение плановых показателей по отлову бездомных собак в Владивостокском и Уссурийском округах.
За счёт перераспределения средств между муниципалитетами Приморья мероприятия по обращению с животными без владельцев будут финансироваться без увеличения бюджетных ассигнований.
В регионе отмечается снижение численности беспризорных собак и рост количества чипированных питомцев — более 15 тысяч собак уже зарегистрировали в единой системе посредством чипирования.
По словам Андрейченко, увеличение срока содержания позволит проводить всю необходимую вакцинацию и стерилизацию животных, что повысит шансы на их последующее пристройство в новые семьи.
В поправках также утверждены нормативы затрат на отлов и содержание собак: транспортировка одной собаки в приют оценивается в 4700 рублей, первые 30 дней её содержание стоит 315 рублей в день, после чего плата снижается до 300 рублей в сутки. Вакцинация одного животного, включая прививку от бешенства, обойдётся в 1500 рублей, а стерилизация и маркировка — в 4500 рублей.