Бездомные собаки в приютах Приморья будут содержаться дольше 21 дня

В поправках также утверждены нормативы затрат на отлов и содержание собак: транспортировка одной собаки в приют оценивается в 4700 рублей, первые 30 дней её содержание стоит 315 рублей в день, после чего плата снижается до 300 рублей в сутки. Вакцинация одного животного, включая прививку от бешенства, обойдётся в 1500 рублей, а стерилизация и маркировка — в 4500 рублей.