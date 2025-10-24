Александр Лукашенко выразил надежду на расширение сотрудничества с Боливией. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, говорилось в поздравлении, которое от имени белорусского народа и себя лично, Лукашенко направил Родриго Пасу Перейре в связи с его избранием на пост президента многонационального государства Боливия.
В своем послании Лукашенко подчеркнул значимость Боливии как дружественной страны и перспективного партнера в Южной Америке, отметив конструктивный и взаимоуважительный характер двусторонних отношений.
«Ваша страна является для Республики Беларусь хорошим другом и перспективным партнером в Южной Америке, с которым мы поддерживаем конструктивные взаимоуважительные отношения», — говорится в поздравлении.
Белорусский лидер выразил уверенность в наличии значительного потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Он отметил, что реализация этого потенциала требует совместных усилий и политической поддержки обеих сторон.
Лукашенко заверил в готовности Беларуси к активизации плодотворного диалога с Боливией, выразив надежду, что белорусско-боливийские отношения получат «качественно новое наполнение» в ближайшее время.
В завершение своего обращения Президент Беларуси пожелал Родриго Пасу Перейре крепкого здоровья, энергии и успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Боливии — мира и процветания.
