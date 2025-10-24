Александр Лукашенко выразил надежду на расширение сотрудничества с Боливией. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, говорилось в поздравлении, которое от имени белорусского народа и себя лично, Лукашенко направил Родриго Пасу Перейре в связи с его избранием на пост президента многонационального государства Боливия.