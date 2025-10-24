Ричмонд
Лукашенко выразил надежду на расширение сотрудничества с Боливией

Александр Лукашенко поздравил президента Боливии с избранием на должность.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко выразил надежду на расширение сотрудничества с Боливией. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, говорилось в поздравлении, которое от имени белорусского народа и себя лично, Лукашенко направил Родриго Пасу Перейре в связи с его избранием на пост президента многонационального государства Боливия.

В своем послании Лукашенко подчеркнул значимость Боливии как дружественной страны и перспективного партнера в Южной Америке, отметив конструктивный и взаимоуважительный характер двусторонних отношений.

«Ваша страна является для Республики Беларусь хорошим другом и перспективным партнером в Южной Америке, с которым мы поддерживаем конструктивные взаимоуважительные отношения», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер выразил уверенность в наличии значительного потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Он отметил, что реализация этого потенциала требует совместных усилий и политической поддержки обеих сторон.

Лукашенко заверил в готовности Беларуси к активизации плодотворного диалога с Боливией, выразив надежду, что белорусско-боливийские отношения получат «качественно новое наполнение» в ближайшее время.

В завершение своего обращения Президент Беларуси пожелал Родриго Пасу Перейре крепкого здоровья, энергии и успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Боливии — мира и процветания.

Ранее Лукашенко назвал площадку для решений по преодолению глобальных вызовов и угроз.

Еще Лукашенко объяснил белорусским чиновникам, почему он земной человек. п.

Также мы сообщали, что подача электроэнергии восстановлена в 197 населенных пунктах Минской области.

