Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прожил более 20 лет с грыжей: хирурги Находки спасли пациента от некроза и перитонита

48-летний мужчина впервые обратился за помощью, когда боль стала нестерпимой.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи хирургического отделения Находкинской больницы провели сложную операцию пациенту, который более двух десятков лет жил с пахово-мошоночной грыжей и долгое время самостоятельно пытался справиться с недугом, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что мужчина поступил в медучреждение с жалобами на сильную боль в области паха. При диагностике врачи выявили ущемление крупной грыжи диаметром около 10 сантиметров, ущемлённым оказался участок кишечника длиной около метра.

«Если бы пациент отложил обращение к врачам, то лишился бы части кишечника из-за некроза. А развившийся как следствие перитонит мог привести к самым трагическим последствиям», — рассказал заведующий хирургическим отделением Владимир Сапожников.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает — спустя неделю он выписан под наблюдение специалистов поликлиники.

Напомним, врачи Находкинской городской больницы спасли жизнь 49-летнему жителю села Лазо, пострадавшему в результате нападения медведя в тайге.