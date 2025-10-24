Прожил более 20 лет с грыжей: хирурги Находки спасли пациента от некроза и перитонита

Врачи хирургического отделения Находкинской больницы провели сложную операцию пациенту, который более двух десятков лет жил с пахово-мошоночной грыжей и долгое время самостоятельно пытался справиться с недугом, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Отмечается, что мужчина поступил в медучреждение с жалобами на сильную боль в области паха. При диагностике врачи выявили ущемление крупной грыжи диаметром около 10 сантиметров, ущемлённым оказался участок кишечника длиной около метра.
«Если бы пациент отложил обращение к врачам, то лишился бы части кишечника из-за некроза. А развившийся как следствие перитонит мог привести к самым трагическим последствиям», — рассказал заведующий хирургическим отделением Владимир Сапожников.
Сейчас жизни пациента ничего не угрожает — спустя неделю он выписан под наблюдение специалистов поликлиники.
