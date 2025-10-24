В Татарстане выбрали лучшего молодого комбайнера

Финал 17-го республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда» прошел в Татарстане, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Подготовка кадров для агропромышленного комплекса — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В этом году впервые в мероприятии приняли участие молодые комбайнеры из всех 43 муниципальных районов региона. Они отбирались по количеству намолотого зерна за время уборочной кампании 2025 года.
Абсолютным победителем конкурса стал Булат Сафин из Сармановского района. Второе место занял Фердинант Закирьянов из Актанышского района, а третье — Ильназ Закиров из Апастовского района.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.