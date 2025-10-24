Захарова: Идеи сената по украинским детям направлены на срыв диалога РФ и США

Инициативы сената Соединенных Штатов Америки по украинским детям направлены на срыв диалога Москвы и Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, Запад и киевский режим не прекращают раскручивать антироссийскую и клеветническую кампанию по «детской теме», стараясь выставить Россию на международной арене как «похитителя детей», «террориста» и «преступника».
А теперь к этой работе собрались подключиться и сенаторы США, которые, согласно сообщениям в прессе, готовят ряд законопроектов, в числе которых и проект о признании РФ «государством-спонсором терроризма» из-за «похищения украинских детей».
«Расцениваем эту законодательную инициативу как попытку подорвать установившийся между Россией и США диалог, в том числе по вопросу воссоединения детей, в силу различных причин потерявших связь со своими родными в ходе конфликта на Украине», — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что процесс восстановления детей с семьями понятный и прозрачный. На сегодняшний день с родными или родителями с Украины или из третьих стран воссоединились 122 ребенка из 98 семей. А в Россию с Украины вернулись 29 детей из 21 семьи.
Ранее глава делегации России на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский пояснил ситуацию с «десятками тысяч» детей, якобы вывезенных с Украины. На самом деле оказалось, что в украинском списке всего 329 детей. Большая их часть никогда не была в России, а 50 фамилий из списка украинской стороны — не дети, а взрослые. А часть детей уже вернулась к родным на Украину.