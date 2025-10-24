Захарова: Идеи сената по украинским детям направлены на срыв диалога РФ и США

Ранее глава делегации России на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский пояснил ситуацию с «десятками тысяч» детей, якобы вывезенных с Украины. На самом деле оказалось, что в украинском списке всего 329 детей. Большая их часть никогда не была в России, а 50 фамилий из списка украинской стороны — не дети, а взрослые. А часть детей уже вернулась к родным на Украину.