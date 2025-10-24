Учитель из Волгограда умерла в собственный день рождения в отеле: что стало причиной

Скончалась Екатерина Синельникова, учитель математики гимназии в Волгограде. Смерть наступила внезапно в её день рождения в Казани, куда педагог приехала с сыном на баскетбольные соревнования. Об этом пишет «КП-Волгоград».
Отмечается, что женщина часто сопровождала сына в поездках. Четыре дня назад она опубликовала фото из Йошкар-Олы, которые стали последними. Тело нашли в отеле, а причиной смерти стал сердечный приступ.
Знакомые с погибшей обратили внимание, что Екатерина Геннадьевна любила жизнь, сына и работу. После школы № 109 она вернулась туда учителем на 35 лет. Профессия была семейной: её мама, бабушка, брат и дядя тоже преподавали математику. В династии Синельниковых-Соловьевых около 30 педагогов с общим стажем свыше 850 лет, отмечало Министерство просвещения РФ.
