Актера из «Глухаря» и «Апостола» Паникова похоронили в тюменском селе

Паников умер в Москве на 67-м году жизни. Вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Источник: Аргументы и факты

Режиссера, продюсера, актера и телеведущего Анатолия Паникова похоронили в его родном селе в Тюменской области, рассказала aif.ru его супруга Екатерина.

Как сообщалось, Паников умер в Москве на 67-м году жизни. Вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность. Кончина актера стала для всех неожиданностью, так как мужчина никогда не жаловался на здоровье.

«Похоронили Анатолия Ивановича на его исторической родине — в селе Ивановка Ялуторовского района Тюменской области», — сказала Екатерина.

По ее словам, на прощание с актером пришли представители местной власти, ветераны ФСБ, работники культуры — актеры, режиссеры, представители мотоклуба «Ночные волки», друзья, соратники.

Анатолий Паников работал в ведущих театрах СССР, снимался в кино. На киноэкранах отметился ролями в проектах «Рейс 222», «След», «Глухарь», «Паутина», «Час Волкова», «Пятницкий», «Апостол» и других.

В последние годы Паников возглавлял представительство Союза кинематографистов РФ в Тюменской области, активно участвовал в культурной жизни региона, занимался режиссурой и продюсированием.

Паников скончался 16 октября, прощание с ним состоялось 19 октября в Тюмени.