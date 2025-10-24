В Воронеже умерла старейший преподаватель ВГУ

Скончалась старейший преподаватель геологического факультета ВГУ Ирина Коваль, сообщила пресс-служба вуза. Ей было 92 года.
Ирина Константиновна была доцентом кафедры полезных ископаемых, кандидатом геолого-минералогических наук. Она работала в ВГУ с 1956 года. С 1967-го вела курсы «Геология полезных ископаемых» и «Минераграфия».
— Принципиальность и требовательность стали ее визитной карточкой на факультете. Она воспитала не одно поколение высококвалифицированных геологов, и сдать экзамен по ГМПИ «железной Коваль» было важной вехой на пути к диплому, — сообщили коллеги.
Прощание с Ириной Коваль состоится 24 октября в 11.00 в храме Рождественской церкви на ул. Свободы, 67а (у входа напротив «Луча»).