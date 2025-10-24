Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умерла старейший преподаватель ВГУ

Не стало Ирины Коваль.

Источник: ВГУ

Скончалась старейший преподаватель геологического факультета ВГУ Ирина Коваль, сообщила пресс-служба вуза. Ей было 92 года.

Ирина Константиновна была доцентом кафедры полезных ископаемых, кандидатом геолого-минералогических наук. Она работала в ВГУ с 1956 года. С 1967-го вела курсы «Геология полезных ископаемых» и «Минераграфия».

— Принципиальность и требовательность стали ее визитной карточкой на факультете. Она воспитала не одно поколение высококвалифицированных геологов, и сдать экзамен по ГМПИ «железной Коваль» было важной вехой на пути к диплому, — сообщили коллеги.

Прощание с Ириной Коваль состоится 24 октября в 11.00 в храме Рождественской церкви на ул. Свободы, 67а (у входа напротив «Луча»).