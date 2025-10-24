Детей снова заметили на тонком льду в Новосибирске. Кадры с опасной игрой подростков на льду в Первомайском районе города появились в Telegram-канале «Моя Первомайка». Пользователи с тревогой обратились к родителям с призывом принять меры.
Напомним, что недавно двое подростков погибли, провалившись под лед на водоеме за Домом Культуры Чкалова. После трагедии спасатели несколько раз выгоняли детей из опасных зон, однако они продолжают выходить на лед.
Спасатели напоминают: лед на водоемах остается тонким и опасным, особенно в этот период. Родителям следует контролировать досуг детей и объяснять им возможные риски.