В Польше военный дрон повредил жилой дом: на этот раз его происхождение понятно сразу

PGZ: При падении военного дрона в Польше повреждены жилой дом и два автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Военный дрон упал в польском Иновроцлаве и повредил жилой дом вместе с двумя автомобилями. Об этом сообщили в военном концерне PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в специальном коммюнике.

Инцидент случился с беспилотником, который принадлежит авиазаводу № 2 этого концерна. В PGZ подчеркнули, что никто из людей не пострадал.

Бывший замминистра обороны Польши и депутат Сейма Бартош Ковнацкий отметил, что это уже второй случай за недавнее времяение, когда дроны нарушают границы зоны полетов.

Напомним, что после громогласных и необоснованных обвинений в адрес России от Польши из-за якобы влетевших на территорию государства дронов, выяснилась интересная подробность. Оказалось, что повредившим дом «беспилотником» оказалась ракета, выпущенная с истребителя F-16, который поднимали в воздух польские военные.