В Польше военный дрон повредил жилой дом: на этот раз его происхождение понятно сразу

Напомним, что после громогласных и необоснованных обвинений в адрес России от Польши из-за якобы влетевших на территорию государства дронов, выяснилась интересная подробность. Оказалось, что повредившим дом «беспилотником» оказалась ракета, выпущенная с истребителя F-16, который поднимали в воздух польские военные.