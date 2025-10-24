Военный дрон упал в польском Иновроцлаве и повредил жилой дом вместе с двумя автомобилями. Об этом сообщили в военном концерне PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в специальном коммюнике.
Инцидент случился с беспилотником, который принадлежит авиазаводу № 2 этого концерна. В PGZ подчеркнули, что никто из людей не пострадал.
Бывший замминистра обороны Польши и депутат Сейма Бартош Ковнацкий отметил, что это уже второй случай за недавнее времяение, когда дроны нарушают границы зоны полетов.
Напомним, что после громогласных и необоснованных обвинений в адрес России от Польши из-за якобы влетевших на территорию государства дронов, выяснилась интересная подробность. Оказалось, что повредившим дом «беспилотником» оказалась ракета, выпущенная с истребителя F-16, который поднимали в воздух польские военные.