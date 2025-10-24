Омич обвиняется в угрозе убийством кормившей собак женщине

Прокуратура Омска сообщает в пятницу, 24 октября 2025 года, что утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
«По версии следствия, в дневное время 12 августа 2025 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесополосе вблизи д. 42 по ул. Нефтезаводская в г. Омске, достал газобаллонный револьвер и стал угрожать убийством женщине, кормившей бездомных собак, прошедших стерилизацию и чипирование, за которыми на протяжении двух лет она ухаживает», — передает ведомство.
По данным прокуратуры, женщина восприняла угрозы убийством реально, потому что в момент происшествия рядом не было людей, а мужчина был пьян.
Обвиняемый, как сообщается, подтвердил инкриминируемую вину.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 110 в Советском судебном районе вОмске для рассмотрения по существу.