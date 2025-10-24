Собянин рассказал о преображении общественных пространств на востоке Москвы

В Новогирееве и Ивановском обновили домашний «Зелёный парк». В центре парка появилась зона для спокойного отдыха с удобными скамейками и качелями. Дорожки парка привели в порядок и высадили новые деревья. Вместо старой площадки сделали футбольное поле с искусственным газоном, вокруг которого проложили беговую дорожку. Также установили столы для настольного тенниса и зону для воркаута с тренажёрами для всех групп мышц.