Собянин рассказал о преображении общественных пространств на востоке Москвы

В этом году в восточной части Москвы привели в порядок шесть крупных общественных пространств, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В парке «Янтарная горка» в Богородском завершили работы. Здесь появилась новая прогулочная зона с беговой дорожкой, покрытой прорезиненным материалом. Детскую площадку расширили, разделив её на зоны. Также появился верёвочный комплекс, где можно развивать ловкость и координацию. Для творческих детей поставили столики и большую доску для рисования мелками.
В спортивной зоне появились современные тренажёры для всех групп мышц и специальная фитнес-станция для развития выносливости. Также обновили площадки для игры в футбол и баскетбол. В парке появился уютный мини-амфитеатр с сценой для проведения различных мероприятий. По всему парку установлены удобные скамейки, а современные фонари освещают дорожки даже поздним вечером.
В Новогирееве и Ивановском обновили домашний «Зелёный парк». В центре парка появилась зона для спокойного отдыха с удобными скамейками и качелями. Дорожки парка привели в порядок и высадили новые деревья. Вместо старой площадки сделали футбольное поле с искусственным газоном, вокруг которого проложили беговую дорожку. Также установили столы для настольного тенниса и зону для воркаута с тренажёрами для всех групп мышц.
Для детей создали большую игровую площадку, учитывающую интересы всех возрастов. На мягком покрытии установили карусель, качели разных видов и балансиры. Построены игровые городки с горками и лазалками, а также огромная песочница с навесами и развивающими механизмами.
Кроме того, обновили девять дворов поблизости. Во дворах появились современные детские и спортивные площадки, уютные места для отдыха и столы для игры в шахматы. В Ивановском благоустроили территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов.
В районе Вешняки, на улице Кетчерская, открылся новый спортивный комплекс. Современные уличные тренажёры под навесами позволяют заниматься спортом в любую погоду. Здесь появилась полоса препятствий в стиле «русский ниндзя», где каждый может проверить свою ловкость и выносливость.
Летом на всесезонной спортивной площадке можно играть в футбол, а зимой — в хоккей. Для баскетболистов оборудованы специальные зоны со стритбольными кольцами и качественным покрытием, добавил мэр столицы.