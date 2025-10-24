Омичи смогут улететь в Таиланд и Вьетнам прямым рейсом

С 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года в зимнем расписании Омского аэропорта появятся чартерные рейсы в Таиланд и Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Авиакомпания Azur Air будет выполнять еженедельные перелёты на остров Пхукет (Таиланд) и в город Камрань (Вьетнам). Рейсы на Пхукет уже были в зимнем расписании 2024 года, но после окончания туристического сезона они были приостановлены. Рейсы в Камрань не выполнялись несколько лет.
Кроме того, до 17 ноября авиакомпания Southwind Airlines будет осуществлять чартерные рейсы из Омска в Анталью, Турция, после чего полёты приостановят в связи с завершением высокого туристического сезона.
Также продолжится программа чартерных рейсов авиакомпании Nordwind Airlines в египетский Шарм-эль-Шейх. В зимнем расписании исчезнут дневные рейсы «Аэрофлота» в Шереметьево, а количество рейсов в Сочи сократится до трёх в неделю с авиакомпанией Nordwind Airlines. Также отменён еженедельный рейс в Минеральные Воды авиакомпании Red Wings.
