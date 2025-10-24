Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут улететь в Таиланд и Вьетнам прямым рейсом

Жителям города будут доступны рейсы в Камрань и на остров Пхукет.

Источник: Om1 Омск

С 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года в зимнем расписании Омского аэропорта появятся чартерные рейсы в Таиланд и Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Авиакомпания Azur Air будет выполнять еженедельные перелёты на остров Пхукет (Таиланд) и в город Камрань (Вьетнам). Рейсы на Пхукет уже были в зимнем расписании 2024 года, но после окончания туристического сезона они были приостановлены. Рейсы в Камрань не выполнялись несколько лет.

Кроме того, до 17 ноября авиакомпания Southwind Airlines будет осуществлять чартерные рейсы из Омска в Анталью, Турция, после чего полёты приостановят в связи с завершением высокого туристического сезона.

Также продолжится программа чартерных рейсов авиакомпании Nordwind Airlines в египетский Шарм-эль-Шейх. В зимнем расписании исчезнут дневные рейсы «Аэрофлота» в Шереметьево, а количество рейсов в Сочи сократится до трёх в неделю с авиакомпанией Nordwind Airlines. Также отменён еженедельный рейс в Минеральные Воды авиакомпании Red Wings.

Ранее портал Om1 Омск сообщал об обновлённом зимнем расписании Омского аэропорта.