Омичи смогут улететь в Таиланд и Вьетнам прямым рейсом

Авиакомпания Azur Air будет выполнять еженедельные перелёты на остров Пхукет (Таиланд) и в город Камрань (Вьетнам). Рейсы на Пхукет уже были в зимнем расписании 2024 года, но после окончания туристического сезона они были приостановлены. Рейсы в Камрань не выполнялись несколько лет.