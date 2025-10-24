Пьяная омичка устроила погоню с полицейскими

В вечернее время инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Lexus, который двигался с нарушениями ПДД. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако он попытался скрыться. После короткой погони автомобиль был остановлен на улице Бархатовой.