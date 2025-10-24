Ричмонд
Пьяная омичка устроила погоню с полицейскими

Женщине был назначен штраф в размере 4 000 рублей.

Источник: Om1 Омск

В вечернее время инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Lexus, который двигался с нарушениями ПДД. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако он попытался скрыться. После короткой погони автомобиль был остановлен на улице Бархатовой.

За рулём находилась 34-летняя женщина, которая проявила явные признаки опьянения и пыталась сбежать, оказывая сопротивление. На неоднократные требования автоинспекторов прекратить противоправные действия она не реагировала, выражая себя нецензурной бранью.

В отношении женщины были возбуждены административные дела по следующим статьям: «Невыполнение требования об остановке ТС», «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Автомобиль был помещён на спецстоянку.

Судом за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции женщине был назначен штраф в размере 4 000 рублей.