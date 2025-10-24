Ричмонд
Президентом Союза строителей Иркутской области стал Виктор Ильичев

Компания была основана в ноябре 1996 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президентом Союза строителей Иркутской области стал Виктор Ильичев. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, его выбрали большинство делегатов с помощью открытого голосования.

Виктор поблагодарил коллег за поддержку и рассказал о планах на будущее. Некоммерческая организация и дальше будет местом для обсуждения важных вопросов, которые помогут строительной отрасли развиваться. Ассоциация будет отстаивать интересы строительных фирм.

— Региональный Союз строителей был и остается площадкой эффективного взаимодействия муниципалитета и социально ответственных компаний. Мы плотно и результативно сотрудничаем уже не один год, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Компания была основана в ноябре 1996 года. На протяжении всего времени ее возглавлял Заслуженный строитель РФ Юрий Шкуропат, который покинул пост президента в феврале 2025 года по причине проблем со здоровьем. После его ухода руководство фирмой перешло к Виктору Бровко.