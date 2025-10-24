Президентом Союза строителей Иркутской области стал Виктор Ильичев

Компания была основана в ноябре 1996 года. На протяжении всего времени ее возглавлял Заслуженный строитель РФ Юрий Шкуропат, который покинул пост президента в феврале 2025 года по причине проблем со здоровьем. После его ухода руководство фирмой перешло к Виктору Бровко.