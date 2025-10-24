ВЦИОМ: 77,8% россиян доверяют Владимиру Путину

Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, 77,8% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Уровень одобрения деятельности президента за период с 13 по 19 октября 2025 года зафиксирован на отметке 74,5%.
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,8% респондентов», — говорится в публикации.
Оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина составила 49,8%, а правительства России — 48,1%.
Исследование проводилось в форме телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 абонентов из всех регионов России.
Прежде ВЦИОМ выяснил, что 80% россиян выражают доверие вооруженным силам и испытывают чувство гордости за военную мощь страны. Семь из десяти респондентов отметили чувство личной ответственности за судьбу страны.