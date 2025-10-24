В Новосибирской области определили размер прожиточного минимума на 2026 год

В Новосибирской области установлен прожиточный минимум на 2026 год. Сумма увеличится на 6% по сравнению с текущим годом, хотя темпы роста ниже, чем в 2025 году, когда он составлял 13%, пишет Горсайт.
В 2026 году прожиточный минимум достигнет 18 560 рублей, что на 1182 рубля выше, чем в 2025 году. Для трудоспособных граждан он составит 20 230 рублей, для пенсионеров — 15 962 рубля, а для детей — 18 003 рубля.
В текущем году прожиточный минимум равняется 18 942 рублям для трудоспособного населения, 14 945 рублям для пенсионеров и 16 857 рублям для детей.
Данный показатель влияет на размеры социальных выплат и пособий. В 2026 году их увеличение будет менее значительным, чем в текущем году, в связи со снижением стоимости минимального набора продуктов питания в сентябре 2025 года на 4,2% по сравнению с августом. По данным Новосибирскстата, он составил 7 319,23 рубля.