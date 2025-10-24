В Новосибирской области определили размер прожиточного минимума на 2026 год

Данный показатель влияет на размеры социальных выплат и пособий. В 2026 году их увеличение будет менее значительным, чем в текущем году, в связи со снижением стоимости минимального набора продуктов питания в сентябре 2025 года на 4,2% по сравнению с августом. По данным Новосибирскстата, он составил 7 319,23 рубля.