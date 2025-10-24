Более 500 км проехали беспилотные трамваи-лаборатории в Москве

«Приоритетом для нас является безопасность. Поэтому запуск каждого инновационного транспорта требует многочисленных и тщательных испытаний. Благодаря качественной подготовке первый в России полностью беспилотный трамвай успешно курсирует по маршруту с пассажирами в районе Строгино. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина планируем до 2030 года оснастить беспилотными технологиями порядка двух третей столичного парка трамваев», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.