В Узбекистане разрешат остановку и стоянку под запрещающими знаками

Служба безопасности дорожного движения объявила, что на участках дорог, где действуют такие знаки, начнут устанавливать дополнительные информационные таблички с указанием времени их действия. В остальное время парковка и остановка на этих участках будут разрешены.
Такая система уже давно применяется во многих странах мира. В международной практике дорожные знаки с временными ограничениями позволяют более гибко регулировать дорожное движение — например, запрещать стоянку только в часы пик, чтобы не мешать проезду транспорта, и разрешать её в остальное время. Это особенно актуально для густонаселённых городов и деловых районов, где парковочные места востребованы, но в определённые часы проезд должен быть свободным.
Главная цель изменений — повысить удобство для водителей, снизить количество нарушений из-за невнимательности, а также рационально использовать парковочные пространства в зависимости от времени суток и дорожной обстановки. Водители смогут пользоваться парковками тогда, когда это действительно не мешает движению, и избегать штрафов за остановку вне запрещённого периода.