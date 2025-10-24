Ричмонд
В Узбекистане разрешат остановку и стоянку под запрещающими знаками

Vaib.uz (Узбекистан. 24 октября). В Узбекистане для водителей появилась приятная новость: теперь в определённое время суток будет разрешено останавливаться и парковаться даже под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена».

Источник: Vaib.Uz

Служба безопасности дорожного движения объявила, что на участках дорог, где действуют такие знаки, начнут устанавливать дополнительные информационные таблички с указанием времени их действия. В остальное время парковка и остановка на этих участках будут разрешены.

Такая система уже давно применяется во многих странах мира. В международной практике дорожные знаки с временными ограничениями позволяют более гибко регулировать дорожное движение — например, запрещать стоянку только в часы пик, чтобы не мешать проезду транспорта, и разрешать её в остальное время. Это особенно актуально для густонаселённых городов и деловых районов, где парковочные места востребованы, но в определённые часы проезд должен быть свободным.

Главная цель изменений — повысить удобство для водителей, снизить количество нарушений из-за невнимательности, а также рационально использовать парковочные пространства в зависимости от времени суток и дорожной обстановки. Водители смогут пользоваться парковками тогда, когда это действительно не мешает движению, и избегать штрафов за остановку вне запрещённого периода.