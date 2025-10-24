В Узбекистане разрешат остановку и стоянку под запрещающими знаками

Такая система уже давно применяется во многих странах мира. В международной практике дорожные знаки с временными ограничениями позволяют более гибко регулировать дорожное движение — например, запрещать стоянку только в часы пик, чтобы не мешать проезду транспорта, и разрешать её в остальное время. Это особенно актуально для густонаселённых городов и деловых районов, где парковочные места востребованы, но в определённые часы проезд должен быть свободным.