В Екатеринбурге медики спасли двухлетнего малыша, который подавился супом

Двухсторонний пневмоторакс потребовал оперативного вмешательства. Когда малыш смог дышать самостоятельно, он прошел курс терапии и был направлен на амбулаторное наблюдение в домашних условиях. Однако через месяц на контрольном рентгеновском обследовании у Макара обнаружили двухстороннее поражение легких и его вновь госпитализировали, на этот раз в инфекционное отделение Городской клинической больницы № 40.