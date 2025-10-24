В Екатеринбурге медики спасли двухлетнего малыша, который подавился супом

Уральские медики — специалисты двух больниц Екатеринбурга, скорой помощи, Территориального центра медицины катастроф и московского Национального медико-хирургического центра имени Пирогова совместными усилиями спасли жизнь двухлетнего Макара, который подавился супом и начал задыхаться. Комок пищи попал ребенку в легкие и бронхи, он 12 суток провел на искусственной вентиляции легких, а через месяц у мальчика диагностировали тяжелую двухстороннюю пневмонию.
«Было важно в кратчайшее время освободить дыхательные пути от пищевых масс, чтобы восстановить их проходимость. Мы с этим справились», — рассказала заведующая торакальным отделением ОДКБ Елена Некрасова.
Двухсторонний пневмоторакс потребовал оперативного вмешательства. Когда малыш смог дышать самостоятельно, он прошел курс терапии и был направлен на амбулаторное наблюдение в домашних условиях. Однако через месяц на контрольном рентгеновском обследовании у Макара обнаружили двухстороннее поражение легких и его вновь госпитализировали, на этот раз в инфекционное отделение Городской клинической больницы № 40.
Медики провели множественные исследования и консультации, исключая различные инфекции, и в итоге обратились к коллегам из Национального медико-хирургического центра им. Пирогова для телемедицинской консультации. Маленького пациента пригласили на лечение в Москву, с транспортировкой помог минздрав Свердловской области с участием врачей Центра медицины катастроф.
В московской больнице Макара с диагнозом «пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами» обследовали и лечили еще три недели. Его поставили на учет в столичной клинике, следующий визит запланирован на декабрь.
По словам родителей малыша, у него есть улучшения в легких, но от сильных физических нагрузок Макара пока приходится оберегать.