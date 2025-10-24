В Ульяновской области с начала года вдвое снизилось число лесных пожаров

«Нацпроект “Экологическое благополучие” ставит нам задачу сокращать площадь лесных пожаров на землях лесного фонда не менее чем на 50% к 2030 году. С начала наступления пожароопасного сезона 2025 года мы фиксируем снижение таких происшествий на территории области в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это происходит благодаря большой проделанной работе по подготовке к пожароопасному сезону и оснащению наших пожарных необходимой техникой», — подчеркнул губернатор.