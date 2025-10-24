В Ульяновской области с начала года вдвое снизилось число лесных пожаров

Количество лесных пожаров в Ульяновской области с начала года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Алексей Русских. Добиться таких показателей помогает в том числе нацпроект «Экологическое благополучие».
«Нацпроект “Экологическое благополучие” ставит нам задачу сокращать площадь лесных пожаров на землях лесного фонда не менее чем на 50% к 2030 году. С начала наступления пожароопасного сезона 2025 года мы фиксируем снижение таких происшествий на территории области в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это происходит благодаря большой проделанной работе по подготовке к пожароопасному сезону и оснащению наших пожарных необходимой техникой», — подчеркнул губернатор.
По его словам, для контроля за обстановкой с начала этого года было закуплено 9 беспилотников, теперь их общее число достигло 28 единиц. Они помогают специалистам фиксировать возгорания и оперативно передавать информацию профильным службам.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.