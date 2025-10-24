В городе Петровске Саратовской области отреставрировали картинную галерею

«Два года длилась реставрация, ведь музей расположен в памятнике архитектуры начала ХХ века. Подошли [к работам] максимально тщательно, чтобы сохранить все архитектурные элементы. Внутри полностью обновили залы. Для каждого из них выбрали особый цвет: синий, фиолетовый, зеленый, персиковый. После обновления галерея получила новое оборудование, что позволило расширить ее возможности. Теперь здесь можно увидеть произведения искусства в новом формате: с интерактивными элементами, такими как 3D-витрины и манекены, а также с профессиональным освещением и современными подвесами для картин», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.