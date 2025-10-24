В городе Петровске Саратовской области отреставрировали картинную галерею

Картинную галерею открыли в городе Петровске в Саратовской области после реставрации, проведенной при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
«Два года длилась реставрация, ведь музей расположен в памятнике архитектуры начала ХХ века. Подошли [к работам] максимально тщательно, чтобы сохранить все архитектурные элементы. Внутри полностью обновили залы. Для каждого из них выбрали особый цвет: синий, фиолетовый, зеленый, персиковый. После обновления галерея получила новое оборудование, что позволило расширить ее возможности. Теперь здесь можно увидеть произведения искусства в новом формате: с интерактивными элементами, такими как 3D-витрины и манекены, а также с профессиональным освещением и современными подвесами для картин», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
В православном зале галереи представлена экспозиция из старинных религиозных предметов, которые собрали в Петровском районе. В другом помещении теперь можно увидеть главные исторические реликвии города — Евангелие и пушку Петра Великого, подаренные Петровску государем. Кроме того, в галерее работает выставка, посвященная первому российскому императору.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.