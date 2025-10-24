Врачи спасли мужчину, выжившего после нападения медведя

В пресс-службе Находкинской городской больнице поделились, что на тот момент, когда бригада скорой помощи привезла мужчину, он находился в шоковом состоянии, поэтому после операции что было в его силах рассказать, он рассказал врачам. Подробности о травмах больница комментировать не может, в связи с врачебной тайной — конфиденциальной информацией о здоровье пациента.