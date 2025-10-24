Врачи спасли мужчину, выжившего после нападения медведя

Врачи Находкинской городской больницы провели уникальную операцию по спасению жителя села Лазо, ставшего жертвой нападения медведя. Это уже второй случай в жизни мужчины, когда он выжил после атаки хищника. Несмотря на тяжелейшие травмы, истекающий кровью таежник смог самостоятельно преодолеть 8 километров по тайге до цивилизации.
Чудом выживший в тайге.
Инцидент произошел в Лазовском районе Приморского края, где 49-летний мужчина занимался сбором кедровых шишек. В восьми километрах от села Лазо он неожиданно столкнулся с медведем. Как позднее рассказали врачи, пострадавший пытался отпугнуть хищника, но избежать нападения не удалось.
«Сытый медведь быстро потерял интерес к своей жертве, что и спасло жизнь мужчине. Истекающий кровью таежник смог самостоятельно выйти из леса», — отмечается в официальном сообщении медучреждения.
Экстренная операция.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Находкинскую городскую больницу с множественными травмами. Врачи диагностировали обширные рваные раны головы и тела, оскольчатые переломы лицевых костей и повреждение глаза.
«Пациент был немедленно прооперирован. Только на хирургическую обработку ран, некоторые из которых достигали 16 сантиметров в длину, ушло полтора часа», — рассказала пресс-служба Находкинской городской больницы.
Операцию проводила команда под руководством травматолога Максима Курочкина и анестезиолога Андрея Ляха. Им ассистировали операционная медсестра Татьяна Могильная и анестезист Татьяна Иванова. Для разработки дальнейшей тактики лечения к консилиуму привлекли нейрохирурга и офтальмолога.
Второе столкновение с медведем.
После стабилизации состояния пациент рассказал шокирующую деталь своей биографии — это уже второе нападение медведя в его жизни. Первый инцидент произошел около десяти лет назад, и тогда ему также удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.
Сейчас решается вопрос о переводе пациента в отделение челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке для продолжения специализированного лечения. Медики оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое, но отмечают положительную динамику в его восстановлении.
В пресс-службе Находкинской городской больнице поделились, что на тот момент, когда бригада скорой помощи привезла мужчину, он находился в шоковом состоянии, поэтому после операции что было в его силах рассказать, он рассказал врачам. Подробности о травмах больница комментировать не может, в связи с врачебной тайной — конфиденциальной информацией о здоровье пациента.