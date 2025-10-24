Ричмонд
Панно полностью сохранили: в сети появились фото реставрации омского ДК «Химик»

На объекте завершены основные работы по отделке 1 и 2 этажа фойе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается капитальный ремонт молодежного центра «Химик». После завершения работ учреждение преобразится в современный Дом молодежи и вновь примет активных омичей.

Ремонт ведется за счет федеральной субсидии в рамках национальной программы «Регион для молодых», направленной на комплексное развитие молодёжной политики в субъектах РФ.

На сегодняшний день уже обновлены фойе первого и второго этажей, а помещения подготовлены к чистовой отделке. Особое внимание уделено сохранению исторического облика здания: уникальное советское панно, нуждавшееся в реставрации, удалось полностью сохранить.

В настоящее время строители сосредоточены на ремонте помещений, прилегающих к зрительному залу, — в частности, ведутся работы в гримерных. Открытие обновленного центра запланировано на ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Омске новые владельцы получили здания закрытых детских садов.