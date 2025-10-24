Ричмонд
Отопление и горячая вода отсутствует в 55 жилых домах Владивостока — прокуратура вмешалась

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения и инициировало проверку ресурсоснабжающей организации.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья провела проверку качества предоставления коммунальных услуг после обращений граждан и публикаций в соцсетях о сбоях в теплоснабжении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в 55 жилых домах Владивостока отсутствует отопление и горячая вода. Среди них — жилые дома на улицах Кутузова, Чапаева, Русская, Баляева, Луговая, Кузнецова, Пограничная и на проспекте 100-летия Владивостоку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры внесли руководителю ресурсоснабжающей организации представления об устранении нарушений, а также инициировали вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

По ряду адресов теплоснабжение уже восстановлено, в остальных домах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле до полного устранения нарушений.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что прокуратура проводит проверку по факту порыва сетей теплоснабжения в многоквартирном доме во Владивостоке.