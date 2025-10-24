Отопление и горячая вода отсутствует в 55 жилых домах Владивостока — прокуратура вмешалась

«Установлено, что в 55 жилых домах Владивостока отсутствует отопление и горячая вода. Среди них — жилые дома на улицах Кутузова, Чапаева, Русская, Баляева, Луговая, Кузнецова, Пограничная и на проспекте 100-летия Владивостоку», — говорится в сообщении.