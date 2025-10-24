В Сырдарье снова задержали партию протухшего мяса: 250 кг везли в Ташкент

Как выяснилось, никаких документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции, у водителя не было. Сам он утверждал, что в такой перевозке нет ничего страшного, и мясо «не портится», несмотря на отсутствие условий хранения.
Опасный груз был изъят, а документы по делу переданы в прокуратуру. Теперь надзорным органам предстоит выяснить не только происхождение подозрительного мяса, но и всю цепочку — откуда оно попало к перевозчику, и кто собирался использовать его в столице.
Как отмечают специалисты, чаще всего такие партии мяса используют для приготовления самсы, колбасных изделий, а также в некоторых кафе — для приготовления различных блюд. Всё это создает серьёзные риски для здоровья потребителей, так как употребление некачественного мяса может привести к отравлениям и заражению опасными инфекциями.