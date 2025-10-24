Ричмонд
Возле Шуи в Ивановской области отремонтируют путепровод

Завершить работы планируют в октябре 2026 года.

Ремонт путепровода возле Шуи в Ивановской области проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Сооружение находится над железной дорогой между деревнями Филино и Семейкино. Его длина составляет 102 метра. Специалисты приведут в порядок балки пролетных строений путепровода и технические тротуары. На самой переправе и подходах к ней заменят асфальт. Завершить работы планируют в октябре 2026 года.

Напомним, что в предыдущие годы в регионе отремонтировали самый большой мост через Волгу, который находится в районе Кинешмы. А в 2025-м в Комсомольском районе обновили переправу через реку Уводь. Помимо этого, на дороге Авдотьино — Беляницы — Курьяново модернизировали мост через Чернавку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.