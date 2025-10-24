Возле Шуи в Ивановской области отремонтируют путепровод

Сооружение находится над железной дорогой между деревнями Филино и Семейкино. Его длина составляет 102 метра. Специалисты приведут в порядок балки пролетных строений путепровода и технические тротуары. На самой переправе и подходах к ней заменят асфальт. Завершить работы планируют в октябре 2026 года.