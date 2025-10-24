«Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки». Милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды

По заретушированным кадрам в ролике МВД можно понять, что речь идет о видео, где мужчина в одном нижнем белье бросается в реку, съемках с обнаженным молодым человеком, бегающим, как можно понять по экстерьеру, по проспекту Победителей, девушке, садящейся на шпагат с опорой на два авто возле Национальной библиотеки и других кадрах. А ранее мы писали, что в Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером.