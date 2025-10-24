«Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки». Милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды

Милиция Беларуси отследила агрессивный видеоконтент ради лайков, подписок и выгоды, а также сделала серьезное предупреждение.
По словам начальника отдела ГУОПП Министерства внутренних дел Сергея Лосича, случаи агрессивного видеоконтента стали распространяться в Беларуси чаще. Правда, на пути к популярности и мимолетной славе в интернете нередко пользователи сети не учитывают нормы поведения в обществе.
По заретушированным кадрам в ролике МВД можно понять, что речь идет о видео, где мужчина в одном нижнем белье бросается в реку, съемках с обнаженным молодым человеком, бегающим, как можно понять по экстерьеру, по проспекту Победителей, девушке, садящейся на шпагат с опорой на два авто возле Национальной библиотеки и других кадрах. А ранее мы писали, что в Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером.
Лосич отметил, что милиционеры постоянно ведут мониторинг интернета, а каждое выявленное нарушение получает правовую оценку и соответствующие меры реагирования.
«Виновные лица не останутся безнаказанными», — сказал представитель МВД, напомнив об административной и даже уголовной ответственности за неподобающее поведение и контент.
Тем временем под Вилейкой милиция накрыла с поличным двух самогонщиков и нашла 11 000 литров браги и 110 литров продукта.
Ранее в МВД сообщили белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.