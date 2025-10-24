Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки». Милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды

Милиция нашла агрессивный видеоконтент белорусов ради лайков, подписок и выгоды.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Беларуси отследила агрессивный видеоконтент ради лайков, подписок и выгоды, а также сделала серьезное предупреждение.

По словам начальника отдела ГУОПП Министерства внутренних дел Сергея Лосича, случаи агрессивного видеоконтента стали распространяться в Беларуси чаще. Правда, на пути к популярности и мимолетной славе в интернете нередко пользователи сети не учитывают нормы поведения в обществе.

По заретушированным кадрам в ролике МВД можно понять, что речь идет о видео, где мужчина в одном нижнем белье бросается в реку, съемках с обнаженным молодым человеком, бегающим, как можно понять по экстерьеру, по проспекту Победителей, девушке, садящейся на шпагат с опорой на два авто возле Национальной библиотеки и других кадрах. А ранее мы писали, что в Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером.

Лосич отметил, что милиционеры постоянно ведут мониторинг интернета, а каждое выявленное нарушение получает правовую оценку и соответствующие меры реагирования.

«Виновные лица не останутся безнаказанными», — сказал представитель МВД, напомнив об административной и даже уголовной ответственности за неподобающее поведение и контент.

Тем временем под Вилейкой милиция накрыла с поличным двух самогонщиков и нашла 11 000 литров браги и 110 литров продукта.

Ранее в МВД сообщили белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.